CORONAVIRUS. Alcott e Gutteridge chiudono temporaneamente in 5 regioni

NAZIONALE – Il gruppo Capri ha deciso di chiudere temporaneamente tutti gli store Alcott e Gutteridge nelle regioni di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte ed Emilia Romagna. Gli store nelle regioni meno colpite rimangono al momento operativi e sara’ possibile continuare ad acquistare le collezioni Alcott e Gutteridge attraverso i rispettivi e-shop. Questa decisione che avra’ un impatto economico “enorme sulla nostra azienda, e’ oggi necessaria per il benessere dei nostri collaboratori e clienti” afferma Nunzio Colella, patron del gruppo, e continua “alla luce delle ultime misure di contenimento messe in atto dal Governo, ritengo sia opportuno fare la nostra parte per tutelare la collettivita’, in un momento cosi’ tragico e complesso per il nostro paese“.