CORONAVIRUS. Altre due comunità colpite nel Casertano. Il messaggio dei sindaci

TEVEROLA/SAN TAMMARO – Continuano ad aumentare i casi di positività al coronavirus in provincia di Caserta. Stavolta tocca alla comunità di Teverola.

“Cari concittadini, – ha scritto il primo cittadino Tommaso Barbato – l’Asl di Caserta mi ha riferito di un caso positivo di Coronavirus nella nostra città. Ho sentito telefonicamente la persona contagiata che, assieme a tutta la famiglia e conoscenti, si sottoporrà alle procedure del caso. Al momento le sue condizioni sono stabili. Invito tutti a stare calmi e, soprattutto, a non avviare nessuna “caccia alla streghe” (vi ricordo che la violazione della privacy e la diffusione di dati personali è un reato penale). Io e le istituzioni competenti siamo già al lavoro per tenere la situazione sotto controllo. Vi prego, ora più che mai, di restare in casa e di uscire il meno possibile.”

Un secondo caso di tampone positivo è stato registrato anche a San Tammaro.

“Con grande rammarico, comunico all’intera cittadinanza che sono stato appena informato dal Dipartimento di Prevenzione ASL di S. Maria CV di un secondo caso di positività al COVID-19 (Coronavirus). Appartiene allo stesso nucleo familiare del primo paziente contagiato, abita nella stessa casa. Il nucleo familiare già è in stato di quarantena e non ha contatti esterni.” ha spiegato il primo cittadino di San Tammaro Ernesto Stellato.

“Il primo paziente è in costante miglioramento. Come al solito non potranno essere diffuse le generalità della persona coinvolta e pertanto invito la cittadinanza a mantenere la calma ed a rispettare tutte le norme di sicurezza messe in atto dal Governo e dalla Regione. Solo seguendo le regole possiamo evitare il diffondersi del contagio. Sono in contatto costante con le Autorità che si stanno occupando del caso”.