CORONAVIRUS. Ancora 4 nuovi casi. AVERSA sale a 44 positivi

AVERSA – Aumentano ancora i casi di positività al coronavirus ad Aversa. Ecco l’aggiornamento del sindaco Alfonso Golia: “Ci sono stati comunicati 4 casi positivi. Ad Aversa abbiamo quindi un totale di 44 casi attualmente positivi.

Si tratta di contagi provenienti da località vacanziere, ma per fortuna al momento non sono segnalate particolari gravità nello stato di salute dei nostri concittadini.

I tamponi in attesa sono molti e incessante prosegue il lavoro della Asl sia attraverso la postazione mobile ubicata all’esterno della struttura, sia attraverso il servizio domiciliare per testare i cittadini che si sono segnalati al rientro, garantendo così alta efficacia allo screening in corso.

Un ringraziamento particolare a tutti gli operatori e i dirigenti della Asl, così come a tutti i concittadini che di ritorno da destinazioni a rischio stanno collaborando segnalandosi e restando a casa in attesa del tampone e del suo esito.

È così che si tutela la propria salute, quella dei propri affetti e dell’intera comunità: comportandosi responsabilmente.

Rinnovo l’invito a tutti, in presenza di sintomi parainfluenzali anche lievi, a restare in casa e non uscire, avendo cura di informare il medico curante. Così come ricordo a tutti che vige l’obbligo di indossare la mascherina e di non assembrarsi.

I controlli in città ci sono e ci saranno, ma siamo in 55mila ad Aversa: se non collaboriamo, rischiamo di non uscirne più.”