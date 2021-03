CORONAVIRUS. Aumentano gli indicatori di CASERTA E PROVINCIA, rischio nuove strette. ECCO I COMUNI CHE L’ASL INSERISCE IN FASCIA ROSSA E ARANCIONE

CASERTA – Visto l’andamento epidemiologico relativo alla settimana dal 22 al 28 febbraio, considerata l’evoluzione degli indicatori regionali, l’Asl di Caserta ha richiesto ai sindaci di 29 comuni del Casertano di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalle recenti disposizioni normative in materia di contenimento del contagio, come la chiusura degli esercizi non essenziali o la riduzione oraria. L’azienda sanitaria locale ha praticamente girato la patata bollente ai sindaci e si vedrà se questi decideranno di seguire quanto richiesto dalla ASL, oppure se opteranno per non portare avanti le restrizioni previste.

Una decisione che verrebbe presa al buio, senza che le fasce tricolori delle città ritenute da zona rossa o arancione rafforzato possano vedere questi dati, che poi sarebbero alla base della decisione dell'Asl. Nessuna nuova stretta ufficiale quindi, almeno fino a quando i sindaci o dalla regione si prendano provvedimenti con misure più restrittive.

I 29 comuni sono suddivisi in fascia rossa e arancione. Qui sotto l’elenco:

Comuni in Fascia Rossa:

Arienzo



Calvi RisortaCasaluceCasapullaCastel MorroneCervinoConca della CampaniaGrazzaniseLetinoMacerata CampaniaMaddaloniMarzano AppioMignano MontelungoParetePietramelaraRoccamonfinaRoccaromanaSan Cipriano d’AversaSan Felice a CancelloSan Marco EvangelistaSan PriscoSanta Maria Capua VetereSanta Maria la FossaSuccivoValle di MaddaloniVilla Literno

Comuni in Fascia Arancione:

Francolise

Lusciano