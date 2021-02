CORONAVIRUS. Campagna vaccinale agli over 80. Entro stasera in 3mila riceveranno il farmaco

AVERSA/MARCIANISE/MADDALONI – Parte in queste ore la campagna vaccinale per gli ultraottantenni in Campania. Il report della presidenza del Consiglio e del ministero della Salute, aggiornato alle 7,30 di questa mattina, certifica che sono 7.344 quelli a cui e’ stata somministrata la prima dose, di cui 5.188 con eta’ compresa tra 80 e 89 anni e 2.156 con piu’ di 90 anni. Non c’e’ un quadro omogeneo sul territorio regionale, ma la situazione e’ diversificata tra le diverse Asl.

Nella provincia di Caserta, per esempio, la vaccinazione per questa fascia d’eta’ e’ partita ieri. Fino a stasera saranno in 3.000 a ricevere il farmaco nei cinque ospedali individuati dalla Regione, ovvero Aversa, Marcianise, Maddaloni, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese.

Per chi e’ allettato, l’inoculazione del vaccino avviene a domicilio. Sui 40mila ultraottantenni residenti in provincia di Caserta, circa 15mila hanno effettuato la prenotazione sulla piattaforma online. In provincia di Napoli si partira’ domani, anche perche’ si sta per concludere la vaccinazione del personale sanitario e si attendeva l’arrivo delle nuove dosi, tra cui anche quelle di Pfizer e Moderna, che vengono inviate alle regioni in numero proporzionale al numero di anziani residenti.