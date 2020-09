CASERTA – E’ notizia di poche ore fa la positività al covid per un medico dell’ospedale civile di Caserta in isolamento domiciliare con la moglie, anche lei positiva, presso la loro abitazione. Sembrerebbero essere in buone condizioni, costantemente monitorati. In queste ore l’Asl sta ricostruendo la rete di contatti dei due.