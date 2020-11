CORONAVIRUS. Città conta 801 contagi. Ufficiali “130 casi e 6 guariti”

AVERSA – Il sindaco Alfonso Golia ha aggiornato i dati coronavirus in città: “Ci sono stati comunicati 130 casi positivi e 6 guariti, pertanto ad Aversa abbiamo 801 casi attualmente positivi.”

Poi un passaggio sull’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM): “Il Presidente Conte ha specificato che queste misure, in vigore da venerdì, verranno monitorate ed – eventualmente – modificate. Vi ricordo inoltre che a queste disposizioni potranno intervenirne di nuove e più restrittive da parte del Presidente della Regione Campania. Monitoneró l’andamento dei contagi e sulla base di questi non esiterò ad adottare ogni ulteriore misura laddove necessaria per la salute di tutti cittadini“.