CORONAVIRUS. Contagiata la zia di due bambini delle elementari. Chiusa la scuola

ARIENZO – Il sindaco Giuseppe Guida ha comunicato la chiusura del plesso scolastico Crisci per domani 5 ottobre: “In considerazione degli ultimi sviluppi relativi al Covid, che coinvolgono direttamente due studenti frequentanti le classi prima e terza elementare, nipoti e conviventi della ragazza risultata positiva, per eccesso di zelo e senso di responsabilità, abbiamo convenuto con la dirigente scolastica Rosa Prisco di fermare le normali attività didattiche in attesa di ricevere riscontri sull’esito dei due nuovi tamponi effettuati.

In base ai risultati, attesi nella giornata di domani, si deciderà sull’eventuale proroga della chiusura.“