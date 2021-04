CORONAVIRUS. Contagi tra i banchi di scuola, il sindaco proroga la sospensione delle lezioni in presenza

LUSCIANO – Prorogata la sospensione delle lezioni in presenza ancora per una settimana. E’ la decisione adottata dal sindaco di Lusciano, Nicola Esposito. “Visto che l’andamento della situazione epidemiologica e dei contagi da Covid-19 nel nostro territorio ha avuto un incremento ed impone ancora molta prudenza;

Ci tengo a dire che sospendere l’attività didattica in presenza non equivale a far sì che i ragazzi possono e devono stare tutto il giorno in giro; so che da domani saremo zona gialla e sono permesse alcune libertà ma questo non toglie che bisogna continuare ad avere prudenza. Chiedo per questo l’aiuto di tutti i genitori nel controllare maggiormente le uscite dei propri figli ed evitare di farli stare in giro senza un valido motivo.”