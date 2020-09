CORONAVIRUS. Dipendente comunale positivo. Municipio chiuso e test sierologico per tutti

CURTI (red.cro.) – Il sindaco del comune di Curti, Antonio Raiano, ha informato la cittadinanza, tramite il suo profilo Facebook, del contagio covid che ha colpito un dipendente comunale. Si tratta di una positività collegata al rientro dopo un week-end di vacanza. Il soggetto in ogni caso da una settimana osservava responsabilmente un auto isolamento visto che avvertiva qualche sintomo. Il sindaco ha emesso che dispone la chiusura al pubblico degli uffici comunali fino a venerdì 4 settembre, sia per sanificare il palazzo comunale che in ogni caso era stato già sanificato sabato scorso, sia per sottoporre tutti i dipendenti e gli amministratori, Raiano compreso, al test sierologico, che ha dato esito negativo a per tutti i lavoratori dell’ente.