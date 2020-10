CORONAVIRUS. Due nuovi positivi nella stessa famiglia: “Hanno normali sintomi influenzali”

CASALUCE – Il sindaco Antonio Tatone ha informato i suoi concittadini a proposito della positività di due persone residenti a Casaluce: “Appartengono allo stesso nucleo familiare, li ho sentiti telefonicamente e riferiscono che sono affetti da normali sintomi influenzali.

I contagiati non hanno prestato il consenso a divulgare la propria identità.

Cari concittadini la situazione peggiora giorno per giorno, i numeri di ieri sono allarmanti, in Regione Campania ci sono stati 544 casi positivi, una persona deceduta e un totale di 52 persone ricoverate in terapia intensiva.

La situazione attuale a Casaluce è la seguente: abbiamo 17 casi positivi!

Vi prego rispettiamo le regole, indossiamo la mascherina sempre, nei luoghi chiusi e all’aperto, distanziamento fisico e lavaggio delle mani.

SOLO RISPETTANDO LE REGOLE SI PUÒ EVITARE IL PEGGIO.”