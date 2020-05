CORONAVIRUS. Ecco i morti di oggi in Campania. Terapia intensive quasi a 0. Dati nazionali: regge il minimo storico dei nuovi positivi. I deceduti…

CASERTA – Tre morti rispetto a ieri, in Campania, che portano la quota complessiva a 391. I guariti toccano quota 2.282, 59 in più rispetto a ieri.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono solamente 20, cioè 6 meno di ieri, e già sapete cosa pensiamo della follia dei tre ospedaletti da 20 milioni di euro pretesi da De Luca.

Siccome la Campania offre sempre qualcosa di anomalo rispetto ai dati nazionali, ecco che i ricoverati nei reparti Covid ospedalieri arrivano a 435, 20 in più rispetto all’ultimo report, mentre sono 64 in meno, toccando quota 1.460, i positivi in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda il dato nazionale, le notizie sono buone come quelle di ieri.

I nuovi positivi sono 802.

Suggestivo il fatto che per la prima volta si vada sotto i 1.000.

Ma dal punto di vista epidemiologico cambia poco rispetto a ieri. Il dato, infatti, si riferisce a 53.593 tamponi analizzati, mentre ieri ne erano stati processati 69.171.

Ciò produce un rapporto di 1 malato ogni 64,4 tamponi fatti.

In pratica, l1,6%, che eguaglia il record di 24 ore fa.

La tendenza alla discesa del virus è dimostrata dalla circostanza che anche oggi andiamo sotto alla media dei precedenti 3 giorni, che era stata del 2%.

Ieri abbiamo analizzato dettagliatamente i dati regionali. Oggi vi diciamo solo che, ancora una volta, le 7 regioni più colpite, cioè Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Lazio, assorbono più dell’80% delle dinamiche del contagio.

Sensibile anche oggi la diminuzione delle persone attualmente malate: 1.518 in meno.

Ieri il dato era stato di -3.119.

Ma siccome in questa struttura statistica incidono moltissimo i guariti, il fatto che si tratti di un numero del fine settimana, quando gli ospedali vanno significativamente più a rilento, valorizza decisamente la cosa.

Il numero complessivo dei nuovi positivi tocca quota 219.070, mentre ad oggi risultano malate 30.190 persone, di cui 13.350 solo in Lombardia.

Ricoverati negli ospedali italiani, reparti Covid, dunque con sintomi ma non i gravi condizioni, sono 13.618 persone, cioè 216 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva si trovano 1.027 persone, cioè 7 in meno rispetto a ieri.

La quota complessiva è+ di 1.027 pazienti ricoverati nelle rianimazioni. In isolamento domiciliare si trovano 68.679 persone, cioè 1.295 in meno rispetto a ieri.

Sono ancora tanti, ma è chiaro il decremento anche del numero dei deceduti: nel report di oggi 165. Ieri erano stati 194. Il computo complessivo tocca quota 30.560.

In 2.155 sono guariti. Un dato un po’ più basso degli altri giorni, ma qui ritorna il discorso della funzionalità a scartamento ridotto degli ospedali e dei loro apparati amministrativi, quasi fermi parimenti a quelli delle Asl.

Ad oggi sono guarite 105.186 persone. Con i 51.678 tamponi registrati nelle statistiche odierne, il numero di quelli analizzati tocca quota 2.565.912, mentre le persone singole sottoposte al tampone sono 1.676.460.