CORONAVIRUS. I DATI DEL VENERDÌ. Oggi oltre 1200 nuovi casi, ma di guariti ancora di più. E c’è un comune casertano “covid-free”. LA TABELLA COMPLETA E I CENTRI PIÙ COLPITI

CASERTA – L’ Azienda sanitaria locale di Caserta ha reso noto il dato relativo al contagio da coronavirus nella provincia relativamente alle ultime 24 ore.

Sono 1241 i nuovi casi di contagio covid registrati in provincia di Caserta, circa 700 in meno alle guarigioni, che invece sono 1921. Si registrano dei decessi nella nostra provincia, 5, dopo diversi giorni in cui il dato relativo alle morti era rimasto a zero.

La percentuale del contagio rispetto al numero dei tamponi processati è del 16,05%, in considerazione dei 7734 test analizzati.

Il comune di Caserta resta la città più colpita della provincia, ma comunque ancora sotto la quota dei 1000 contagiati dopo mesi. Infatti, gli attualmente positivi del comune capoluogo sono 858. Tra i più importanti si segnalano Aversa con 476 casi, Maddaloni con 378, Marcianise con 420 e Santa Maria Capua Vetere con 391.

Anche il dato dei comuni più piccoli, quelli che prima, chiaramente in base al numero di abitanti, arrivano alla tanto agognata soglia zero, diventando dei comuni covid free, si segnala il primo caso di comune della provincia con nessun contagiato. Chiaramente avviene, come detto, nei paesini con la densità abitativa più bassa ed è il caso di Rocchetta e Croce che, ad oggi, non ha nessun caso di contagio da coronavirus.