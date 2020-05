CORONAVIRUS. I dati delle 5 province campane. Aumentano i guariti

REGIONALE – In Campania nessun decesso per Covid-19 nelle ultime 24 ore e 15 persone guarite nella giornata di ieri. Il totale delle persone decedute resta 411. Continuano a crescere, invece, i guariti: ad oggi 3.405 (+15), di cui 3.329 totalmente guariti e 76 clinicamente guariti. Il totale dei positivi sale a 4.787 (+10), mentre quello dei tamponi eseguiti è 198.033 (+4.364).

L’Unità di crisi della Regione Campania ha comunicato che, in provincia di Napoli i contagiati salgono a 2.612 (+1), di cui 999 a Napoli città e 1.613 in provincia. Nel Casertano i casi restano 459, in provincia di Avellino 546 (+3); in provincia di Benevento 207 (+1); zero nuovi contagi in provincia di Salerno 685. Altri in fase di verifica Asl sono 288.