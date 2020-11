CORONAVIRUS. I medici campani chiedono il Lockdown: “Il Governo decida presto, la situazione è insostenibile!”

COMUNICATO STAMPA

REGIONALE – “Non possiamo aspettare un attimo in più, come medici Campani chiediamo al Governatore Vincenzo De

Luca e al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che si intervenga con un Lockdown Nazionale e



immediato come sta avvenendo in altri Paesi Europei.Abbiamo giurato di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell’uomo e ilsollievo della sofferenza, ma ci troviamo in una situazione di tale drammaticità e di impegno di posti letto erisorse, di affaticamento fisico e morale, che stiamo costringendo cuore, nervi e polsi, a sorreggerci, e aresistere sebbene esausti.E’ arrivato il momento che il Governo intervenga, non vogliamo trovarci a dover scegliere chi curare inOspedale né a vedere le tristi immagini dei camion che trasportano le bare.La VITA è UNA ed è nostro dovere DIFENDERLA.Medici Ospedalieri, Medici di Medicina Generale, Medici di Continuità Assistenziale, Medici dei ServiziTerritoriali, tutti stremati, spesso aggrediti, colpevolizzati.Siamo allo stremo delle nostre forze, nessuno che tuteli le nostre vite. Anche noi siamo umani e a poco apoco diventiamo noi stessi pazienti da curare.Da marzo, lavoriamo tutti, indistintamente, senza tregua. Bisogna agire subito, senza indugiare ulteriormente”.