CORONAVIRUS. Il sindaco “chiude” le strade della movida

TRENTOLA DUCENTA – Divieto assoluto di assembramento serale e notturno. E’ quanto disposto dal sindaco di Trentola Ducenta, Michele Apicella, con un’ordinanza rivolta in particolar modo ai giovani. Divieto quindi di restare in strada a parlare in via Nunziale Sant’Antonio, via delle Querce, prima traversa di via delle Querce, via degli Olmi e tutte le strade componenti il parco Affinito.

Il sindaco sottolinea che il provvedimento è arrivato “sulla scorta delle segnalazioni operate dalla Polizia Municipale” e dice anche che “il continuo aumentare dei contagi locali, non ci consente di abbassare la guardia nell’adozione di tutte quelle misure che possano rallentare la diffusione del coronavirus. Sono certo che il disagio sarà ben comprensibile e di facile sopportazione considerati gli effetti che produrrà”.

