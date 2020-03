SANT’ARPINO – Un’altra donna di Sant’Arpino è stata sottoposta al tampone per verificare la presenza del coronavirus. La signora sta bene e lavora nello stesso luogo dove è stato riscontrato il primo caso in quel comune (LEGGI QUI). Tra le altre cose, la prima donna risultata positiva, come riferito dal sindaco in un post su facebook, sta bene ed è a casa, mentre i familiari non sono stati sottoposti ad analisi, perchè sono in buona salute.

