CORONAVIRUS. In Campania guariscono 76 persone in 24 ore, un solo decesso

CASERTA (red.cro.) – 4.630 contagiati in Campania registrati alle 23:59 di ieri, si registrano 394 deceduti, uno più di ieri, e 2.421 guariti (di cui 2109 totalmente guariti e 312 clinicamente guariti), 76 in più nelle ultime 24 ore. Lo comunica l’unità di crisi della Regione Campania. Il totale dei tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza è 124.370. In provincia di Napoli si registrano 2.549 contagi (di cui 968 nel capoluogo partenopeo e 1581 in provincia, 668 a Salerno, 508 ad Avellino e 433 a Caserta. Zero nuovi positivi in provincia di Benevento, dove i casi restano 192. Per 280 tamponi sono in corso verifiche delle Asl.