CORONAVIRUS in CAMPANIA. Paziente contagiato, clinica “blindata” dalle forze dell’ordine

REGIONALE – Un paziente risultato positivo al Coronavirus e cosi’ le forze dell’ordine presidiano tutta la struttura, impedendo l’accesso a chiunque, a eccezione del personale autorizzato. Accade a Villa Margherita di Benevento, in contrada Piano Cappelle, dove l’Asl, in accordo con la prefettura di Benevento, ha disposto limitazioni stringenti, in attesa di conoscere l’esito di numerosi tamponi effettuati sul personale e su alcuni pazienti.

Polizia, carabinieri e guardia di finanza stanno controllando tutti gli ingressi, dove si sono raccolti anche alcuni parenti dei degenti. Si tratta di una struttura con una grande capienza, per il ricovero, la cura e l’assistenza attiva in ambito riabilitativo neurologico, ortopedico, cardiologico e polmonare.

Una misura precauzionale secondo l’Asl, che nell’ultimo bollettino diramato in mattinata conta 14 casi di positivita’ al Covid-19 in provincia di Benevento. Un dato che potrebbe modificarsi all’esito dei tamponi eseguiti nella struttura sanitaria alle porte di Benevento.