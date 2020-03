CORONAVIRUS IN TRIBUNALE. Oggi prima riunione del tavolo istituzionale con la presidente Casella e Adolfo Russo per l’Ordine degli Avvocati

SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro.) – In data odierna, 4 marzo, si è statuito un tavolo istituzionale, convocato dal presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Gabriella Maria Casella, al quale ha presenziato il presidente dell’Ordine degli Avvocati sammaritano Adolfo Russo, il vice presidente Iaselli, il presidente della Camera Penale Francesco Petrillo e il vice presidente Raffaele Carfora.

Ai lavori hanno partecipato, dando loro preciso contributo, i presidenti delle sezioni civili e penali del tribunale nonché i rappresentanti della struttura amministrativa. Sono state tracciate in via del tutto sommario delle linee di intervento che ricalcano le linee guida indicate da Cnf e dal ministro della giustizia il 28 febbraio 2020.

Il tavolo si è aggiornato per il prosieguo dei lavori per la tarda mattinata di domani 5 marzo. Pare probabile che nella giornata domani sarà emanato un decreto presidenziale che disciplinerà tutta l’attività giudiziaria del tribunale, alla luce dell emergenza del coronavirus.