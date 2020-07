CASERTA – Non si registrano contagi, nè decessi, nè guariti, nè nuovi positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Caserta. L’unico dato da rilevare nel report asl è quello delle persone in quarantena (+13 nelle ultime 24 ore) che salgono a 232 complessive in provincia di Caserta, come potete leggere dall’elenco che pubblichiamo qui in basso.