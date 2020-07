CORONAVIRUS. L’Asl ufficializza 4 nuovi contagi in provincia di CASERTA. LEGGI LA TABELLA DI TUTTI I COMUNI

CASERTA (red.cro.) – In questi minuti, l’Asl Caserta ha reso noto i dati relativi alla provincia di Caserta e i casi di contagio di oggi, 20 luglio, dati aggiornati a questa mattina, con tutti i numeri relativi i 104 comuni della provincia.

Quattro contagi in Terra di lavoro nelle ultime 24 ore. Non si muove da tempo, fortunatamente, il numero dei decessi legati al coronavirus, stabile a 45. I 4 nuovi contagi ufficializzati riguardano il nuovo focolaio di contagio a Conca Della Campania. I guariti in provincia di Caserta salgono 437. La cifra riguardante le persone attualmente positive è pari a 109.

Dall’inizio della pandemia sono stati 591 casi di contagio.