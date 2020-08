CORONAVIRUS. Migliaia di docenti casertani pronti per i test sierologici. Ecco quando, dove e chi li farà. IL DOCUMENTO

CASERTA – Saranno i medici di famiglia a compiere i testi seriologici per il personale docente e non delle scuole in Italia e nella provincia di Caserta.

Questo è quanto scrive il ministero della Salute nella circolare di pochi giorni fa, che da gli indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test sul personale docente e non docente delle scuole pubbliche private in Italia.

Infatti, a partire dal 24 agosto e comunque sino ad una settimana prima dell’inizio delle attività didattiche nelle singole regione, i medici di famiglia provvederanno a eseguire i test sierologici il personale scolastico rientrante tra i propri assistiti. hanno sempre i medici a trasmettere i dati a prenditi via l’esito dei test al dipartimento di prevenzione della ASL di competenza. Nell’eventualità in cui un soggetto risulti positivo al sierologico, sarà l’ASL a effettuare possibilmente entro 24 ore, scrivono dal ministero, gli adempimenti di competenza, quindi, il test del tampone al professore o al lavoratore della scuola risultato positivo al coronavirus.

