CORONAVIRUS. Nuovo caso a SAN NICOLA LA STRADA, si raggiunge quota sei

SAN NICOLA LA STRADA – Il sindaco di San Nicola la Strada, Vito Marotta, fa sapere che c’è un nuovo caso di Coronavirus.

“Il rapporto dell’ASL annuncia per San Nicola la Strada un nuovo caso di positività al Covid-19, un familiare che convive con un soggetto asintomatico già individuato. Se però guardiamo da vicino i dati, troviamo una situazione abbastanza soddisfacente.

Fra le cinque persone colpite da Covid-19 si registrano un decesso, una guarigione completa, un ammalato in via di miglioramento e due casi asintomatici. Ma il dato più interessante riguarda i familiari conviventi: ben otto di loro sono risultati negativi al tampone faringeo, che in un caso è già stato ripetuto due volte, e soltanto un familiare è risultato positivo. Per altri due, le analisi sono ancora in corso.

Questi dati dimostrano che con una diagnosi tempestiva e una rigorosa applicazione delle procedure di sicurezza è possibile minimizzare il contagio anche nelle difficili condizioni della convivenza familiare, persino in presenza di bambini. E, se ce ne fosse ancora bisogno, dimostrano che con un comportamento responsabile e il rispetto delle regole si può vincere contro la pandemia.”