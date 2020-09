CORONAVIRUS. Nuovo caso positivo, c’è l’annuncio del sindaco: “La signora ha probabilmente contratto il virus fuori città”

MACERATA CAMPANIA – Ancora un caso di contagio da Covid a Macerata Campania. A darne notizia il sindaco Stefano Antonio Cioffi: “Con particolare dispiacere sono costretto a comunicare alla cittadinanza del quarto caso di Covid-19, registrato dall’inizio della pandemia. Il responsabile territoriale dell’ASL mi ha reso noto dell’infezione di una donna sintomatica residente a Macerata Campania. La signora ha probabilmente contratto il virus fuori provincia dove si trova normalmente per lavoro. Essendo sintomatica, già da qualche giorno, è in autoquarantena unitamente ai membri del proprio nucleo familiare. Ad oggi sono complessivamente due i cittadini positivi in isolamento. Alla luce anche dei dati provenienti da oltre i confini comunali, rinnovo l’invito alla prudenza e soprattutto ricordo l’obbligo di indossare la mascherina in pubblico all’aperto dalle 18 alle 6 in osservanza dell’ultima ordinanza del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Serve l’attenzione e l’impegno di tutti per evitare di ripiombare nell’incubo di febbraio e marzo scorsi.”