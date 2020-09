CORONAVIRUS. Paura per presunti contagi tra gli alunni al Pizzi di CAPUA, ecco com’è la situazione nella scuola

CAPUA – Il covid fa paura. La facilità con cui il virus passa da un soggetto all’altro provoca una giusta quanto a volte, però, esagerata preoccupazione, esponenzialmente aumentata dal giorno dell’apertura delle scuole in Italia e in provincia di Caserta.

Al Pizzi di Capua, centro dello studio non solo per la città dove l’istituto risiede ma anche per tutta l’aria di Terra di lavoro che da Grazzanise, passa per Casal di Principe, fino ad arrivare anche a Castel Volturno, sta salendo una sensazione di tensione tra studenti, dipendenti della scuola e genitori dei ragazzi per alcune voci che stanno girando nelle varie chat e gruppi whatsapp su “due positività certe”, addirittura ci sarebbero nomi e cognomi, di alunni dell’istituto capuano.

Bisogna immediatamente cercare di fare chiarezza intorno alla vicenda: non si registrano contagi ufficiali al Pizzi. Quindi, queste indiscrezioni non sarebbero confermate. E ovviamente è questa anche la posizione della scuola superiore presieduta dal dirigente Enrico Carafa che, non avendo ricevuto alcuna certezza sulle positività di questi due giovani, con il supporto del corpo docente, sta compiendo un’opera di rassicurazione di studenti e genitori attraverso l’invio di messaggi che invitano alla calma e alla massima attenzione nel rispetto delle norme vigenti anti-coronavirus.