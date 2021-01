CORONAVIRUS. Positiva bambina di tre anni

CASALUCE – Sono quattro i nuovi positivi al Covid nella città di Casaluce, tra questi una bambina di tre anni. Dal Comune fanno sapere che la bimba sta bene e che non presenta sintomi. La Protezione civile di Casaluce invita come sempre “al rispetto delle misure di prevenzione del contagio: distanziamento interpersonale, l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree e la massima igiene delle mani. Come possiamo vedere il virus è ancora in circolazione ed è necessario mantenere comportamenti responsabili”.