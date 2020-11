CORONAVIRUS. Quarta vittima in paese: è una donna

TRENTOLA DUCENTA – E’ stato registrato un nuovo decesso a Trentola Ducenta. Una donna che aveva contratto il coronavirus è morta ieri. Lo ha reso noto il sindaco Michele Apicella che ha espresso anche cordoglio per la dipartita di Antonio Amente, sindaco di Melito, anche lui contagiato dal coronavirus: “In questa tristissima circostanza, esorto ancora più caldamente i cittadini a stare tutti attenti; facciamo attenzione all’uso delle mascherine; non facciamo del distanziamento sociale un qualche cosa che riguarda solo gli altri; evitiamo in ogni modo gli assembramenti. Ne va della salute di tutti“.