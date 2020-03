CASAGIOVE (red.cro.) -In questi minuti sarebbe stato accertato un caso di contagio da coronavirus a Casagiove per un ragazzo di 23 anni. Il giovane, residente non distante dallo Quartiere militare borbonico, nella zona del rione Santa Caterina è risultato positivo al tampone del Covid-19. Il giovane era risultato negativo al tampone 4 giorni fa, mentre stamattina il responso è stata la positività al contagio.