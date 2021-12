CORONAVIRUS. Record di positivi in Campania: +7181 contagi e 18 decessi

REGIONALE – Sono 7.181 i nuovi contagi a Covid in Campania, emersi dalle analisi di 104.533 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi effettuate nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l’Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania. Il tasso di positività passa al 6,86% (ieri era del 7,59%). L’ondata di contagio dunque continua a salire in Campania: sono 18 i decessi per Covid registrati nell’ultimo bollettino, di cui 14 nelle ultime 48 ore ed altri 4 deceduti in precedenza ma registrati soltanto ora.