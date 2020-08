CORONAVIRUS. Record in città: 48 casi positivi

AVERSA – Tra i nuovi positivi registrati ad Aversa, c’è anche un ragazzino di 12 anni, che era stato in vacanza in Grecia. Ecco l’aggiornamento del sindaco Alfonso Golia: “Rispetto all’aggiornamento di ieri registriamo 4 casi in più, pertanto ad Aversa abbiamo complessivamente 48 casi attualmente positivi.

Si tratta sempre di contagi provenienti da località turistiche e fortunatamente nessuno presenta sintomi gravi o tali da richiedere il ricovero. L’attenzione resta altissima, vi prego quindi di essere prudenti e accorti nei vostri comportamenti e nelle attività del quotidiano.”