CASAL DI PRINCIPE – Il sindaco di Casal di Principe Renato Franco Natale è stato ricoverato in un ospedale di Milano, dove si era recato per una visita a sua figlia e ai suoi nipoti, e dove era in quarantena a seguito della positività al Covid che gli è stata riscontrata.

La decisione è stata adottata dopo che la temperatura corporea è aumentata nuovamente ed il medico di Casal di Principe ha deciso di chiedere il ricovero per essere monitorato.