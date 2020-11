CORONAVIRUS. Ricoverato in ospedale, muore e diventa la decima vittima del virus

CESA – Arrivano a 10 i decessi a causa del Covid a Cesa. A dare l’annuncio della decima vittima è stato il sindaco Enzo Guida che su Facebook così scrive: “Un altro decesso, un altro concittadino che ci ha lasciati. Era ricoverato presso una struttura ospedaliera e purtroppo non è riuscito a vincere la sua battaglia. La nostra comunità è vicina a questa famiglia e ci stringiamo tutti al loro dolore. Ma la battaglia contro questo virus non è finita e non è ancora vinta – ha concluso il primo cittadino – Non abbassiamo la guardia”.