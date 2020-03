CORONAVIRUS. Stop alla fiera settimanale e a discoteche. ECCO I NUOVI ORARI DEL COMUNE DI CASERTA

CASERTA – Si è svolta in Comune una riunione cui il sindaco Carlo Marino ha chiamato i rappresentanti di Camera di

Commercio, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Ascom, alla quale hanno partecipato anche



l’assessore Emiliano Casale, il comandante della Polizia Municipale, dirigenti e componenti della TaskForce comunale sull’emergenza Coronavirus.Nel corso dell’incontro è stata condivisa la necessità di ispirare alle direttive nazionali contenute nelrecente DPCM del 4 marzo scorso ogni iniziativa che, con senso di responsabilità, contemperi l’urgenzadella tutela della salute pubblica e della prevenzione guidata dalle cautele igienico-sanitarie ministeriali edall’obbligo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con l’esercizio della liberaeconomia in città.Si è infine convenuto, oltre che sull’utilità di aggiornare la riunione nei prossimi giorni, sullaindispensabilità di sospendere le attività della Fiera bisettimanale di via Ruta, a partire da domani sabato 7marzo. Ciò in considerazione dell’abituale alta affluenza di utenza all’area.Fin da oggi, i rappresentanti di categoria di questo specifico comparto commerciale e gli uffici comunalicompetenti lavoreranno a possibili soluzioni che consentano al più presto la riapertura dell’arearimodulando la distribuzione degli stalli di vendita nella zona.Nel pomeriggio, come annunciato nella riunione, il sindaco ha emesso un’ordinanza che definisce lasospensione delle attività delle sale da ballo e delle discoteche fino al prossimo 3 aprile e della fierabisettimanale di via Ruta fino al prossimo 15 marzo. Nel provvedimento sono contenute anche leprescrizioni per le aree mercatali rionali e per il concessionario del mercato coperto di piazza Matteotti.

