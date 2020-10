CORONAVIRUS. Tre tamponi positivi. “Siamo a 15 casi”

PARETE – E’ salito a 15 il numero di persone positive al coronavirus a Parete. L’asl ha chiamato il sindaco Gino Pellegrino per comunicargli l’esito positivo di tre tamponi: “Al momento a Parete siamo a 15 casi. Sono tutti in isolamento e li continuiamo a monitorare – ha detto il sindaco –. Come avete capito bisognerà convivere con il virus per diversi mesi. Massima prudenza ma allo stesso tempo non fatevi prendere dal pessimismo. Vi posso garantire che nonostante le difficoltà di questi giorni seguiamo l’evolversi dei contagi con molta attenzione. Un grazie ai Carabinieri e Polizia Municipale che in questi giorni stanno intensificando i controlli. Ringrazio i medici di famiglia che si stanno adoperando nell’affrontare con professionalità i crescenti casi. E’ importante rispettare le regole, mantenere le distanze, indossare le mascherine ma allo stesso tempo continuiamo a lavorare, a studiare e a vivere. Affrontiamo la vita con ottimismo. Tutti assieme supereremo anche questa emergenza“.