GUARDA IL VIDEO. MONDRAGONE. Decine di persone in fuga dalla Zona Rossa, nella notte portano via tutto

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – È successo tutto nella tarda serata di ieri, quando un gruppo di persone sono state riprese da un cittadino, mentre di gran fretta si accingevano a trasportare arredi domestici, nelle abitazioni di amici e parenti in via Pescara. Un tentativo maldestro ma riuscito, per sfuggire probabilmente ai controlli sanitari ancora in atto, per il contenimento della pandemia Covid-19. E proprio in questo preciso momento ci giunge un’altra segnalazione importante, da cittadini che preferiscono rimanere nell’anonimato e che segnalano la presenza di circa 100 persone di etnia rom che avrebbero trovato rifugio nel piazzale di una palazzina sita sempre in via Pescara di proprietà di un cittadino mondragonese Potrebbe trattarsi del gruppo di stranieri sfuggito nella notte, al controllo delle forze dell’ordine e residenti nell’ex area Cirio, da ieri divenuta zona rossa.