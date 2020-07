CORONAVIRUS. Ufficiali due nuovi contagi in provincia di Caserta

CASERTA – Utilizzando le tabelle del ministero della Salute, che poi pubblica ogni giorno il report giornaliero, così come precedentemente era compito della protezione Civile (LEGGI QUI QUELLO ODIERNO), andiamo ad analizzare con attenzione i numeri del contagio da coronavirus in tutte e 5 le province della nostra regione (11 totali).

Non possiamo darvi, come abbiamo fatto giornalmente, il dato delle città coinvolte, ma vengono confermati due nuovi casi di contagio da coronavirus in provincia di Caserta. Sono, quindi, 605 i casi totali dall’inizio dell’epidemia. I comuni che nelle ultime ore hanno reso noto un caso di positività sono Carinola e San Felice a Cancello, ma solo con l’ufficialità dei dati dell’Asl Caserta domani avremo la conferma che in queste due città ci sono i contagi registrati dal Ministero della Salute oggi, domenica.

A tirare un sospiro di sollievo, oggi, è l’Asl di Benevento, che nelle ultime 24 ore non registra ulteriori positività, restando ferma 209 casi totali. Nonostante il numero considerevole di abitanti, la provincia di Napoli vede aumentare solo di 5 unità il dato dei casi di coronavirus, arrivando a 2.716 contagi. Leggermente peggio di Caserta, con 3 nuovi contagi c’è la provincia di provenienza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, cioè Salerno, che arriva a 761 casi di covid dall’inizio dell’epidemia.

Altri 43 tamponi, inoltre, restano in fase di aggiornamento e nelle prossime ore dovrebbero dare il loro risultato.