CORONAVIRUS VIP a CASAL DI PRINCIPE. Positivo il sindaco Renato Natale: “Sono a Milano con mia figlia e …”

CASAL DI PRINCIPE – Il Covid circola e i rischi aumentano proporzionalmente a quanto si viaggia. L’ennesima dimostrazione è data dal sindaco di Casal Di Principe Renato Natale che in un post pubblicato sul suo profilo Facebook ha dato notizia della su positività al Covid registratasi nell’abitazione di sua figlia in provincia di Milano presso la quale si era recato per una visita di affetto a lei e ai suoi nipoti. Non è asintomatico in quanto ha accusato qualche linea di febbre. Ma dovrebbe trattarsi di sintomi piccolissimi , quasi inapprezzabili visto e considerato che Natale non è stato ricoverato ma si trova ovviamente in quarantena presso l’abitazione della figlia. L’occasione è buona per ricordare ai suoi concittadini di Casal di Principe di avere comportamenti responsabili e di prammatica arrivano anche le rassicurazioni e l’annuncio che tutte quante le persone che sono venute in contatto con lui sia a Milano ma anche all’interno del comune di Casal Di Principe saranno sottoposte a tampone.

QUI SOTTO IL SUO POST SU FACEBOOK