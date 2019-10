CORRUZIONE IN COMUNE: chiesto il rinvio a giudizio per 20 imputati, tra cui l’ex sindaco Sagliocco. TUTTI I NOMI

TRENTOLA DUCENTA – Prosegue il processo che vede imputato l’ex sindaco Andrea Sagliocco ed altri dirigenti amministrativi del comune per questioni legate alla corruzione in ambiti di lavori pubblici ed urbanistici.

La pubblica accusa si sta preparando a chiedere il rinvio a giudizio per ben 20 imputati, compresi il suddetto Sagliocco e l’avvocato Saverio Griffo, entrambe sotto custodia cautelare domiciliare da giugno. Gli altri sono Giovanni Addario, Elena Bassolino, Raffaele De Caprio, Salvatore De Marco, Filomena Esposito, Agostino Fabozzi, Alfredo Fabozzi, Antonella Fabozzi, Saverio Fabozzi, Luigi Letizia, Luigi Lorvenni, Salvatore Mazzara, Giuseppe Melucci, Raffaele Ranucci, Tammaro Volpe, Marco Felaco, Nicola Zagaria.



Tutti gli indagati sono accusati a vario titolo di corruzione in atti contrari ai doveri d’ufficio, concussione, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, peculato, favoreggiamento personale.