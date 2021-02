“Costa ci hai spiazzati”, il dolore degli amici del 27enne morto a causa di un male. Oggi i funerali

VILLA DI BRIANO – (Lidia e Christian de Angelis) Oggi i funerali di Costantino Varriale 27 anni vittima del male. Si terranno oggi i funerali a Villa di Briano, del giovane 27enne amato da tutti, un ragazzo d’oro, sempre sorridente, spiritoso e gioviale. Il giovane dopo aver lottato per sopravvivere, ieri si è spento sconvolgendo tutti, amici, parenti e l’intera comunità. Appena appresa la notizia in tanti hanno voluto salutarlo con un messaggio e ricordi d’infanzia. Ecco i messaggi più commoventi degli amici.

Ornella P: “Costantino Varriale ci hai spiazzati Costa.. eri il veterano del corso di economia aziendale, i professori ti hanno sempre premiato per il tuo essere attento, minuzioso, dedito allo studio. Con i tuoi sogni e le tue ambizioni..E non possiamo che darti l’ultimo saluto con la stessa simpatia che impiegavi tu, in tutto ciò che facevi: insegna agli angeli a fare le partite doppie con la stessa dedizione che avevi nell’insegnarlo a noi. Grazie Costa, grazie per tutto ciò che ci hai insegnato. Sempre con noi, la tua vecchia 5B!”

“Ora ho solo metà cuore e non ho più un’anima… buon viaggio, amore mio, ti prego stringimi nei miei sogni e vienimi incontro quando toccherà a me… Costantino Varriale sei il mio incanto… i tuoi occhi resteranno sempre l’universo più bello della mia anima”

“Abbiamo trascorso tantissimi momenti in maniera spensierata, sempre all’insegna del divertimento e delle risate. Difficile stare tristi con te visto che contagiavi tutti con la tua allegria, faccio fatica a credere che ci hai lasciati tutti nella tristezza. Voglio ricordarti con la tua classica frase quando ti prendevo in giro, esclamavi ja scè seguita dall’immancabile risata. Buon viaggio Costantino, ti vorrò per sempre bene!”