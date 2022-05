COVID A CASERTA. I DATI DEL VENERDÌ. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, quasi 800 nuovi casi. LA TABELLA COMUNE PER COMUNE E LE CITTÀ PIÙ COLPITE

CASERTA – Alle ore 23:59 di ieri, giovedì 5 maggio, i nuovi contagi in provincia di Caserta sono stati 789. Questo rivela il report per l’ASL di Caserta per quanto riguarda la provincia e la pandemia da coronavirus.

I guariti sono 309 in più, precisamente 1098. Un dado che porta il numero di casertani attualmente positivi al coronavirus a 15074.

I tamponi processati sono stati 4598, un numero che, considerato il numero di casi emersi, porta la percentuale del contagio al 17,2%.

Il comune di Caserta è l’unico che la provincia che riporta un dato oltre mille contagiati in città, precisamente 1242.

Tra le città più colpite dal contagio ritroviamo Aversa, con 739 soggetti attualmente positivi, Marcianise con 766, Maddaloni con 625, Santa Maria Capua Vetere con 561, Orta di Atella con 492. E ancora, Sessa Aurunca con 360 casi, Trentola Ducenta con 348, Mondragone con 341 e Castel Volturno con 313 cittadini ancora positivi al coronavirus.

Anche oggi nella provincia di Caserta non c’è nessun comune covid free, cioè con nessun caso di contagio attualmente registrato. Sotto la decina, però, si registrano i comuni dell’Alto Casertano come Valle Agricola, 7 casi, San Gregorio Matese, 8 casi e infine Rocchetta e Croce e Ciorlano con 6.