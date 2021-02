Covid al Dante Alighieri. Sono almeno 6 i contagiati tra professori e alunni

CASERTA – Avevamo deciso di evitare di entrare nei particolari sulla situazione dei contagi all’interno della scuola Dante Alighieri che, com’è noto, stamattina ha chiuso i battenti con una decisione presa dalla preside Sassi, su indicazione diretta dell’Asl.

Ma visto che nella rete ci sono delle notizie assortite, noi siamo in grado, attraverso testimonianze dirette, di genitori che hanno i propri figli all’interno della sezione dove è scoppiato il focolaio, di dire che i docenti risultati positivi sono più di uno, si parla 3 o addirittura quattro. Tra i positivi ci sono anche alcuni alunni, il tutto concentrato in una sola sezione e in una sola classe.