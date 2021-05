COVID. Denuncia dopo la morte di una donna dimessa da Villa Delle Magnolie. “Pazienti e personale senza mascherina”

CASTEL MARRONE – Non è un buon periodo per il nome della clinica Villa delle magnolie di Castel Morrone. In queste ore è una denuncia depositata ai carabinieri da parte di familiari che che hanno visto un proprio transitare un proprio parente nella struttura casertana.

La famiglia di una donna residente a Napoli, risultata positiva al covid dopo le dimissioni dalla struttura e deceduta lo scorso 30 marzo a causa delle complicazioni legate al contagio, ha portato le carte in caserma raccontando anche alcuni passaggi relativi alla presunta vita sanitaria all’interno della clinica.

A quanto emerge dall’esposto, infatti, la donna era costretta a richiamare il personale sanitario, in particolare degli infermieri, che entravano nella camera dei pazienti senza indossare la mascherina o altri dispositivi di protezione. Quando la signora ha fatto presente al personale questa situazione, ovviamente contrastante con i dettami anticovid, gli infermieri facevano notare alla donna come loro fossero già vaccinati. Non solo, sempre la familiare della paziente poi deceduta ha raccontato che molti erano i degenti che non indossano la mascherina, anche transitando in zone comuni.