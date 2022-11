REGIONALE – Sono 721 i positivi al Covid in Campania su 5181 test effettuati per un indice di contagio pari al 13,91%, in calo di un punto rispetto al dato di ieri.

Tredici le persone decedute, di cui due nelle ultime 48 ore che si vanno ad aggiungere agli undici morti nei giorni precedenti ma registrati solo ieri.

Dodici le terapie intensive occupate, dato invariato rispetto a ieri. I posti letto occupati sono 274 (+1).