REGIONALE – Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Covid in Campania. Oggi il virus fa registrare 10.178 positivi su 77.974 tamponi esaminati, 109 in meno di ieri con 2.020 test processati in meno. Di questi, 7.599 su 53.854 sono positivi al tampone antigenico mentre 2.579 su 24.120 sono positivi al tampone molecolare. In percentuale, significa che è positivo il 13,05%, poco meno di ieri quando il tasso di positività era al 12,86%.