CASERTA – Sono 244 i casi di nuova positività al coronavirus rilevati in 24 ore in provincia di Caserta, come emerge dai dati resi pubblici dall’Asl. Quattro le persone decedute residenti a Marcianise, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria a Vico e Bellona, mentre 250 sono i guariti. La percentuale di positivi sul numero di tamponi effettuati (3.042) è all’8,02% (ieri era all’8%).

QUI SOTTO LA TABELLA ASL CON I DATI DI TUTTI I COMUNI