COVID nell’Ufficio anagrafe. Disposta la chiusura temporanea

PORTICO DI CASERTA – Il sindaco di Portico Giuseppe Oliviero ha disposto la chiusura dell’ufficio anagrafe del comune: un dipendente è risultato positivo al covid. Ecco la nota del primo cittadino: “Chiusura temporanea Ufficio Anagrafe e accesso limitato all’Ente.

In via precauzionale e per motivi di sicurezza, l’ufficio anagrafe resterà chiuso.

Inoltre invitiamo tutti ad accedere alla Casa Comunale solo per motivi Urgentissimi previo appuntamento.

Ci scusiamo per il disagio ma abbiamo il dovere di salvaguardare in primis la salute della collettività.“