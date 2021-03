COVID & SCUOLE. Parla il ministro: “Riapriremo dopo Pasqua. E in estate…”

CASERTA – Riapriranno le scuole dopo Pasqua? “Assolutamente sì, lo abbiamo fatto. Questo ci insegna che non dobbiamo guardare sempre dall’altra parte (come in Francia), ma dobbiamo guardare anche a noi, e noi lo stiamo facendo” Lo ha detto Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, intervistato su SkyTg24.

“Il piano delle attività estive della scuola? Si parte dai ragazzi più fragili nelle zone più fragili. Stiamo studiando, ma lo diremo a fine mese perché stiamo ascoltando tutti, un lavoro con gli enti locali per permettere a tutti, ma in particolare ai più fragili, di non essere abbandonati“. Così continua il ministro. La saldatura tra scuola e scuola estiva, spiega, “deve aumentare, deve esserci una continuità di questo intreccio – aggiunge -. Troveremo il modo di ascoltare tutti, poi il governo si prende le proprie responsabilità ma credo tutti saranno disponibili a trovare le soluzioni migliori per i nostri figli“