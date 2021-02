COVID. Scuola chiusa e in quarantena. Ecco i casi positivi già ufficiali tra studenti e docenti

TEVEROLA – Emergono altri particolari sui casi di positività al coronavirus registrati nelle scuole a Teverola (LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO) La cittadina, di circa 15mila abitanti, conta ora 129 fra studenti e docenti (125 alunni, 4 insegnanti) in quarantena preventiva dopo alcuni casi Covid registrati negli istituti scolastici. Ad oggi, due alunni della primaria sono risultati contagiati, altri due della secondaria di primo grado hanno positivi in famiglia. Il sindaco Tommaso Barbato ha quindi deciso di sospendere la didattica in presenza fino al prossimo 19 febbraio.