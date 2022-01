COVID & SCUOLE. De Luca e Carlo Marino “sconfitti” al Tar dal governo e da un noto bar di CASERTA

CASERTA – Se, come è noto, il ricorso al TAR presentato contro la chiusura delle scuole in Campania vedeva scontrarsi da una parte il governatore della regione Vincenzo De Luca e dall’altra la presidenza del Consiglio dei Ministri, il ministero dell’Istruzione, il ministero della Salute, praticamente il governo guidato da Mario Draghi, è emerso come a sostenere le parti nel procedimento si sono ritrovati anche il sindaco Carlo Marino, nel ruolo di presidente dell’Anci Campania, associazione che riunisce tutti i comuni della regione, a favore dell’ordinanza del presidente De Luca, e dall’altro lato il bar Beatrix di via Laviano, attività che lamentava un danno causato dalla chiusura nelle scuole, visto che buona parte dei clienti sono proprio studenti.

Si conoscono già i dettagli della sentenza del tribunale amministrativo regionale della Campania, che ha sospeso la chiusura degli asili e delle scuole elementari e medie fino al 29 gennaio, ma si aggiunge una sfida in salsa casertana dinanzi al Tribunale amministrativo regionale tra il sindaco e il locale circondato da diverse scuole.